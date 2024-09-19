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03:31, 19 сентября 2024Из жизни

Признанная идеальной женщиной модель Playboy пожаловалась на отсутствие подруг

Фото: @janaina3

Бразильская модель Джанаина Празерес, которую журнал Playboy признал «идеальной женщиной», пожаловалась на мужчин, которые «воспринимают ее как объект» и завистливых подруг. Об этом пишет Daily Star.

35-летняя женщина заявила, что привлекательная внешность «стала казаться ей тюрьмой». Она пояснила, что из-за ее красоты и статуса «идеальной женщины» люди считают, что она безупречна во всем. Из-за этого любой изъян, например, отсутствие макияжа, сразу же вызывает критику.

Кроме того, Празерес сказала, что похотливые мужчины видят в ней исключительно трофей, а женщины не желают с ней дружить. «Очень сложно поддерживать дружбу с женщинами, потому что я часто попадаю в атмосферу соперничества и зависти. В таких условиях трудно выстроить настоящие отношения», — пожаловалась модель.

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Празерес призналась, что не может заниматься определенной работой, потому что «люди видят только ее красоту и недооценивают профессиональные навыки». Тем не менее модель не собирается отказываться от ухода за собой и пластических операций, которые, по ее мнению, делают ее еще красивее. Она понадеялась, что в будущем женщин будут оценивать не только по внешности.

В марте сообщалось, что Празерес вышла замуж за себя. Она призналась, что ей всегда было непросто найти любовь, и все отношения были неудачными.

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      Никита Савин
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