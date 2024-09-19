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15:02, 19 сентября 2024Культура

Продюсер раскрыл гонорар Григория Лепса

Продюсер Дворцов заявил, что Лепс получает до 6 миллионов рублей за корпоратив

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл заработки певца Григория Лепса, который артист получает за выступления на корпоративных мероприятиях. Его слова передает портал «Страсти».

«Выступления Григория Лепса не стали дороже или дешевле. Его гонорары колеблются от 4,5 до 6 миллионов рублей, в зависимости от мероприятия и заказчика», — заявил продюсер.

Также Дворцов сообщил, что обычно входит в райдер Лепса.

«В райдере у него холодные и горячие закуски, водочка или коньячок», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс ответил на вопрос о разлуке с молодой возлюбленной.

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      Андрей Шеньшаков
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