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10:32, 19 сентября 2024Из жизни

Пропавшую восьмилетнюю девочку нашли за рулем внедорожника

В штате Огайо восьмилетняя девочка угнала внедорожник матери

Фото: Harvey Schwartz / Globallookpress.com

В штате Огайо, США, маленькая девочка угнала внедорожник матери ради поездки в магазин. Об этом сообщает Associated Press.

Женщина заметила исчезновение восьмилетней дочери и своего автомобиля Nissan Rogue утром. Она тут же позвонила в полицию. Другие члены семьи отметили, что последний раз видели девочку около двух часов назад.

Местные жители рассказали начавшим расследование полицейским, что видели какого-то ребенка за рулем машины. Следуя описываемому очевидцами маршруту, сотрудники полиции добрались до магазина, находящегося в 21 километре от дома пропавшей девочки. Там на парковке они и нашли внедорожник Nissan Rogue. Юная водительница оказалась внутри магазина.

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Девочка рассказала, что в пути создала аварийную ситуацию лишь один раз, когда врезалась в почтовый ящик. Почему она в принципе решила сама поехать в магазин — не сообщается. Как подчеркивает Associated Press, в полиции пока раздумывают над тем, предъявлять ли маленькой нарушительнице какие-либо обвинения.

Ранее сообщалось, что бездомный из США случайно угнал автомобиль вместе с ребенком внутри. По его словам, он просто не заметил в салоне шестилетнюю девочку, когда крал машину.

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      Юлия Юткина
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