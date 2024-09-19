Пропавшую восьмилетнюю девочку нашли за рулем внедорожника

В штате Огайо восьмилетняя девочка угнала внедорожник матери

В штате Огайо, США, маленькая девочка угнала внедорожник матери ради поездки в магазин. Об этом сообщает Associated Press.

Женщина заметила исчезновение восьмилетней дочери и своего автомобиля Nissan Rogue утром. Она тут же позвонила в полицию. Другие члены семьи отметили, что последний раз видели девочку около двух часов назад.

Местные жители рассказали начавшим расследование полицейским, что видели какого-то ребенка за рулем машины. Следуя описываемому очевидцами маршруту, сотрудники полиции добрались до магазина, находящегося в 21 километре от дома пропавшей девочки. Там на парковке они и нашли внедорожник Nissan Rogue. Юная водительница оказалась внутри магазина.

Девочка рассказала, что в пути создала аварийную ситуацию лишь один раз, когда врезалась в почтовый ящик. Почему она в принципе решила сама поехать в магазин — не сообщается. Как подчеркивает Associated Press, в полиции пока раздумывают над тем, предъявлять ли маленькой нарушительнице какие-либо обвинения.

Ранее сообщалось, что бездомный из США случайно угнал автомобиль вместе с ребенком внутри. По его словам, он просто не заметил в салоне шестилетнюю девочку, когда крал машину.