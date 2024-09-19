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19:59, 19 сентября 2024Силовые структуры

В отношении одного из участников сходки в Тутаеве возбудили уголовное дело

СК возбудил дело в отношении мужчины, выстрелившего в бойца СОБР в Тутаеве

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из участников сходки в Тутаеве, который выстрелил в бойца СОБР Росгвардии при задержании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ярославской области.

Мужчина подозревается в преступлении по части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По версии следствия, злоумышленник, желая избежать возможного задержания после сходки на улице Соборной, произвел выстрел в сторону сотрудника СОБР из травматического пистолета. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее стало известно, что суд в Ярославской области отправил под административный арест на семь суток 13 участников сходки. Их всех признали виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов.

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