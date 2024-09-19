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19:34, 19 сентября 2024Силовые структуры

Стало известно об арестах участников сходки в Тутаеве

Суд арестовал 13 человек за неповиновение полиции после сходки в Тутаеве

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Суд в Ярославской области отправил под административный арест на семь суток 13 участников сходки в Тутаеве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тутаевского городского суда.

Среди них жители Рыбинска, Ярославля, Тутаева, а также Ярославского, Рыбинского и Некоузского районов области. Их всех признали виновными по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации») КоАП РФ.

Инцидент произошел вечером в среду, 18 сентября. По данным правоохранительных органов, на Соборной улице в Тутаеве собралась группа, предположительно, вооруженных граждан.

Началась драка со стрельбой, а результате которой был задержан 21 человек и изъято семь единиц травматического оружия.

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      Олеся Мицкевич
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