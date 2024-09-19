Раскрыты результаты облавы на участников сходки в Тутаеве

В ярославском Тутаеве задержан 21 человек, изъято 7 единиц оружия

Раскрыты подробности об устроивших массовую драку со стрельбой в Ярославской области. Откуда они приехали и зачем?

Начало событий в новости Раскрыты подробности об устроивших массовую драку со стрельбой в Ярославской области. Откуда они приехали и зачем?

В Тутаеве в результате облавы на участников сходки задержали 21 человека и изъяли 7 единиц травматического оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным правоохранителей, 18 сентября в полицию сообщили, что на Соборной улице города собралась группа, предположительно, вооруженных граждан.

Ранее сообщалось, что зачинщики массовой драки со стрельбой, произошедшей в Тутаеве, приехали из расположенного неподалеку Рыбинска. Отмечается, что в Тутаев жители соседнего населенного пункта прибыли специально для «разборок». Началась драка со стрельбой.