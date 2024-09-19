Раскрыты подробности об устроивших массовую драку со стрельбой в Ярославской области. Откуда они приехали и зачем?

Задержанные в Тутаеве участники массовой драки прибыли на разборку из Рыбинска

Зачинщики массовой драки со стрельбой, произошедшей в Тутаеве Ярославской области, приехали из расположенного неподалеку города Рыбинска. По данным Telegram-канала Mash, в этой группе было около 20 человек. Они преодолели порядка 50 километров на нескольких машинах.

Уточняется, что в Тутаев жители соседнего населенного пункта прибыли специально для «разборок».

Конфликт произошел возле центрального парка

О драке со стрельбой жители Тутаева сообщили вечером в среду, 18 сентября. Конфликт произошел недалеко от центрального парка на улице Дементьева. Происходящее очевидцы снимали на видео из своих квартир в домах неподалеку.

На задержание участников потасовки выехали сотрудники подразделений ОМОН и СОБР. Как сообщает Baza, в результате спецоперации силовиков был задержан 21 человек. Их личности и национальность сейчас устанавливаются.

По информации издания, при задержании молодые люди оказали сопротивление и стали стрелять. Однако, по предварительным данным, раненых и погибших нет.

Ранее массовая драка со стрельбой произошла в Москве

16 сентября стало известно о массовой драке со стрельбой в Москве. В результате инцидента были задержаны 20 человек.

Потасовка произошла на столичном складе. Там между группой людей произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. Во время нее открыли стрельбу. Один человек получил телесные повреждения, его направили в медицинское учреждение. Остальных доставили в отдел полиции.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На месте конфликта нашли гильзы, предположительно, от травматического оружия.