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08:58, 19 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности об устроивших массовую драку со стрельбой в Ярославской области. Откуда они приехали и зачем?

Задержанные в Тутаеве участники массовой драки прибыли на разборку из Рыбинска
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Зачинщики массовой драки со стрельбой, произошедшей в Тутаеве Ярославской области, приехали из расположенного неподалеку города Рыбинска. По данным Telegram-канала Mash, в этой группе было около 20 человек. Они преодолели порядка 50 километров на нескольких машинах.

Уточняется, что в Тутаев жители соседнего населенного пункта прибыли специально для «разборок».

Кадр: Telegram-канал Mash

Конфликт произошел возле центрального парка

О драке со стрельбой жители Тутаева сообщили вечером в среду, 18 сентября. Конфликт произошел недалеко от центрального парка на улице Дементьева. Происходящее очевидцы снимали на видео из своих квартир в домах неподалеку.

На задержание участников потасовки выехали сотрудники подразделений ОМОН и СОБР. Как сообщает Baza, в результате спецоперации силовиков был задержан 21 человек. Их личности и национальность сейчас устанавливаются.

По информации издания, при задержании молодые люди оказали сопротивление и стали стрелять. Однако, по предварительным данным, раненых и погибших нет.

Кадр: Telegram-канал Mash

Ранее массовая драка со стрельбой произошла в Москве

16 сентября стало известно о массовой драке со стрельбой в Москве. В результате инцидента были задержаны 20 человек.

Потасовка произошла на столичном складе. Там между группой людей произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. Во время нее открыли стрельбу. Один человек получил телесные повреждения, его направили в медицинское учреждение. Остальных доставили в отдел полиции.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На месте конфликта нашли гильзы, предположительно, от травматического оружия.

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      Варвара Кошечкина
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