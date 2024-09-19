В Тутаеве Ярославской области сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией провели оперативные мероприятия. Об этом сообщили в региональном МВД.
Как уточнил Telegram-канал Baza, сотрудники УФСБ по Ярославской области совместно с Угрозыском МВД и Росгвардией проводят спецоперацию, детали которой пока неизвестны.
По словам очевидцев, в городе прозвучала стрельба, возле парка на улице Дементьева прошли задержания, силовики заблокировали несколько автомобилей.
В Тутаеве задержаны не менее 20 человек
Сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии задержали в городе Тутаеве в Ярославской области более 20 человек после массовой потасовки.
Подозреваемые прибыли из Рыбинска для участия в массовой потасовке с местными жителями. Задержанных увезли в одно из отделений на допрос, чтобы уточнить детали конфликта. Как сообщает Baza, несколько десятков мужчин приехали на «стрелку».
Их личности и национальность сейчас устанавливают
Изначально задержанием руководил уголовный розыск МВД, однако позже из УФСБ по Ярославской области поступил звонок в Росгвардию с просьбой оказать силовое содействие полицейским, говорится в публикации. После прибытия росгвардейцев участники потасовки оказали правоохранителям сопротивление и открыли огонь. По предварительным данным, раненых и погибших нет. Также отмечается, что информацию о задержании не доносили до городских служб, чтобы избежать утечки.
Администрация Тутаевского района назвала драку причиной массового задержания
Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР задержали россиян в Тутаеве Ярославской области из-за драки. Об этом собщила пресс-служба администрации Тутаевского района.
По поводу инцидента в центральном парке. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идет выяснение всех обстоятельств, ситуация под контролем МВД
16 сентября в Москве задержали более 20 человек после массовой драки со стрельбой. На складе между группой людей произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в потасовку. Один человек получил телесные повреждения, его направили в медицинское учреждение. Остальных доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.