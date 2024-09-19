Приехали на «стрелку»: силовики задержали более 20 человек после драки со стрельбой в российском регионе

В Тутаеве Ярославской области силовики задержали более 20 человек после драки

В Тутаеве Ярославской области сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией провели оперативные мероприятия. Об этом сообщили в региональном МВД.

Как уточнил Telegram-канал Baza, сотрудники УФСБ по Ярославской области совместно с Угрозыском МВД и Росгвардией проводят спецоперацию, детали которой пока неизвестны.

По словам очевидцев, в городе прозвучала стрельба, возле парка на улице Дементьева прошли задержания, силовики заблокировали несколько автомобилей.

В Тутаеве задержаны не менее 20 человек

Сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии задержали в городе Тутаеве в Ярославской области более 20 человек после массовой потасовки.

Подозреваемые прибыли из Рыбинска для участия в массовой потасовке с местными жителями. Задержанных увезли в одно из отделений на допрос, чтобы уточнить детали конфликта. Как сообщает Baza, несколько десятков мужчин приехали на «стрелку».

Их личности и национальность сейчас устанавливают Baza

Изначально задержанием руководил уголовный розыск МВД, однако позже из УФСБ по Ярославской области поступил звонок в Росгвардию с просьбой оказать силовое содействие полицейским, говорится в публикации. После прибытия росгвардейцев участники потасовки оказали правоохранителям сопротивление и открыли огонь. По предварительным данным, раненых и погибших нет. Также отмечается, что информацию о задержании не доносили до городских служб, чтобы избежать утечки.

Администрация Тутаевского района назвала драку причиной массового задержания

Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР задержали россиян в Тутаеве Ярославской области из-за драки. Об этом собщила пресс-служба администрации Тутаевского района.

По поводу инцидента в центральном парке. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идет выяснение всех обстоятельств, ситуация под контролем МВД администрация Тутаевского района

16 сентября в Москве задержали более 20 человек после массовой драки со стрельбой. На складе между группой людей произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в потасовку. Один человек получил телесные повреждения, его направили в медицинское учреждение. Остальных доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

