Силовики задержали более 20 человек после конфликта в российском регионе

Shot: силовики задержали более 20 человек после конфликта в Ярославской области

Сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии задержали в городе Тутаеве в Ярославской области более 20 человек после массовой потасовки, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, подозреваемые прибыли из Рыбинска для участия в массовой потасовке с местными жителями. Причина конфликта не указывается. Задержанных увезли в одно из отделений на допрос, чтобы уточнить детали конфликта.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией проводят оперативные мероприятия. УФСБ и МВД проводят в городе «спецоперацию», местные жители публиковали видео, где слышна стрельба.