Более 20 человек задержали в Москве после массовой драки со стрельбой

В Москве задержали более 20 человек после массовой драки со стрельбой на складе

В Москве задержали более 20 человек после массовой драки со стрельбой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на складе между группой людей произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. Во время нее открыли стрельбу. Один человек получил телесные повреждения, его направили в медицинское учреждение. Остальных доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На месте конфликта нашли гильзы, предположительно, от травматического оружия.

Ранее сообщалось, что словесная перепалка на детской площадке в Санкт-Петербурге переросла в стрельбу.