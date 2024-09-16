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11:15, 16 сентября 2024Силовые структуры

Более 20 человек задержали в Москве после массовой драки со стрельбой

В Москве задержали более 20 человек после массовой драки со стрельбой на складе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве задержали более 20 человек после массовой драки со стрельбой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на складе между группой людей произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. Во время нее открыли стрельбу. Один человек получил телесные повреждения, его направили в медицинское учреждение. Остальных доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На месте конфликта нашли гильзы, предположительно, от травматического оружия.

Ранее сообщалось, что словесная перепалка на детской площадке в Санкт-Петербурге переросла в стрельбу.

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      Илона Палей
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