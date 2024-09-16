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04:03, 16 сентября 2024Силовые структуры

Словесная перепалка на детской площадке в Петербурге переросла в стрельбу

78.ru: на детской площадке в Петербурге произошла стрельба
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Global Look Press

На одной из детских площадок в Санкт-Петербурге произошла стрельба. Об этом сообщает портал 78.ru.

Инцидент произошел вечером 15 сентября в Красногвардейском районе. По утверждению очевидцев, четверо мужчин устроили словесную перепалку, после чего один из них достал пистолет и открыл огонь по обидчику.

Стрелок попытался скрыться, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Местные жители оказали раненому первую помощь, его доставили в больницу, позднее пострадавшего врачи отпустили домой — он получил ушиб и ссадины головы, а также открытый перелом фаланги пальца.

В августе в подмосковном городе Видное был задержан 35-летний уроженец Свердловской области. Мужчина выстрелил из окна квартиры в 9-летнего школьника, играющего с мячом на футбольном поле.

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      Марина Совина
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