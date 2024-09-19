Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:44, 19 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыта причина массового задержания в Ярославской области

Администрация Тутаевского района назвала драку причиной массового задержания

Фото: Global Look Press

Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР задержали россиян в Тутаеве Ярославской области из-за драки. Об этом собщила пресс-служба администрации Тутаевского района, передает ТАСС.

«По поводу инцидента в центральном парке. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идет выяснение всех обстоятельств, ситуация под контролем МВД», — заявили в пресс-службе.

Вечером 18 сентября стало известно о массовом задержании в Тутаеве. В Telegram-каналах появились видеозаписи, как на улице города проводятся задержания. УФСБ и МВД провели в городе «спецоперацию», задержаны не менее 20 человек. Местные жители публиковали видео, где слышна стрельба.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Алаудинов заявил о продвижении России в Курской области. Военные взяли под контроль еще два села

      В США заблокировали план временного финансирования правительства

      Шиитские группировки Ирака ударили по цели в Израиле

      Женщина осталась без секса после 20 лет жизни с мужем и узнала о его измене

      Учительница занялась сексом с 15-летним подростком

      Кустурица заявил о «временно изолированном» Боге на Украине

      КНДР испытала новую тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

      Раскрыта причина массового задержания в Ярославской области

      Вложения России в гособлигации США рекордно сократились

      Трамп допустил встречу с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше