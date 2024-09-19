Раскрыта причина массового задержания в Ярославской области

Администрация Тутаевского района назвала драку причиной массового задержания

Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР задержали россиян в Тутаеве Ярославской области из-за драки. Об этом собщила пресс-служба администрации Тутаевского района, передает ТАСС.

«По поводу инцидента в центральном парке. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идет выяснение всех обстоятельств, ситуация под контролем МВД», — заявили в пресс-службе.

Вечером 18 сентября стало известно о массовом задержании в Тутаеве. В Telegram-каналах появились видеозаписи, как на улице города проводятся задержания. УФСБ и МВД провели в городе «спецоперацию», задержаны не менее 20 человек. Местные жители публиковали видео, где слышна стрельба.