Раскрыты подробности об устроивших массовую драку в Ярославской области

Прибывшие на разборки из Рыбинска устроили массовую драку со стрельбой в Тутаеве

Массовая драка со стрельбой, произошедшая в городе Тутаев в Ярославской области, была организована группой, прибывшей из Рыбинска. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Как пишет местное издание YarNews, в результате происшествия задержали от 15 до 20 человек. По данным Mash, задержаны 20 жителей Рыбинска, которые приехали в Тутаев для «разборок» на нескольких машинах. Расстояние между Рыбинском и Тутаевом достигает порядка 50 километров.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией проводят оперативные мероприятия. УФСБ и МВД устроили «спецоперацию», местные жители публиковали видео, где слышна стрельба.