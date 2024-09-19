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07:10, 19 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности об устроивших массовую драку в Ярославской области

Прибывшие на разборки из Рыбинска устроили массовую драку со стрельбой в Тутаеве

Фото: Unsplash

Массовая драка со стрельбой, произошедшая в городе Тутаев в Ярославской области, была организована группой, прибывшей из Рыбинска. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Как пишет местное издание YarNews, в результате происшествия задержали от 15 до 20 человек. По данным Mash, задержаны 20 жителей Рыбинска, которые приехали в Тутаев для «разборок» на нескольких машинах. Расстояние между Рыбинском и Тутаевом достигает порядка 50 километров.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией проводят оперативные мероприятия. УФСБ и МВД устроили «спецоперацию», местные жители публиковали видео, где слышна стрельба.

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      Марина Совина
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