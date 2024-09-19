Путин пообещал поставки новых вооружений ВС России

Путин: российская армия получит серийные образцы современных средств поражения

Российские войска получат серийные образцы новых средств поражения. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе видеоконференции.

По словам главы государства, в России реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота.

«А значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», — пообещал Путин.

Он добавил, что в Кремле уделяют много внимания перевооружению Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее Путин заявил, что производство оружия выросло в несколько раз за два года, в частности, объем выпуска боеприпасов вырос в 14 раз.