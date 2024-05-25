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16:52, 25 мая 2024Россия

Путин рассказал о многократном росте производства оружия

Путин: объем выпуска боеприпасов вырос в 14 раз за два года

Производство оружия выросло в несколько раз за два года, в частности, объем выпуска боеприпасов вырос в 14 раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Путин выступил с заявлением на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он подчеркнул, что объем выпуска беспилотников за два года вырос в четыре раза, а бронетанкового вооружения — в 3,5 раза.

«Большинство предприятий [ОПК] в срок и качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика», — заявил президент России. Он подчеркнул важность наращивать производства вооружений и обеспечения войск передовой техникой. В числе ключевых видов Путин назвал средства связи и радиоэлектронной борьбы.

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      Юрий Леонов
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