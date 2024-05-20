Путин заявил о позитивных тенденциях в российской экономике

Путин: рост потребления электроэнергии отражает позитивные тенденции в экономике

В российской экономике наметились позитивные тенденции — об этом свидетельствует рост потребления электроэнергии. Об этом в ходе совещании по вопросам развития ТЭК РФ заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Путин объяснил, что потребности потребителей в электрической энергии увеличиваются, они отражают рост производства и общие изменения в экономике страны. «С начала этого года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого, этот прирост составил 6,1 процента», — рассказал глава государства.

Ранее Путин поручил правительству вывести Россию на четвертое место среди ведущих экономик мира по размеру ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Добиться вышеуказанной цели президент поручил «не позднее 2030 года». Выполнить эту задачу необходимо в том числе за счет наращивания производительности труда в стране.