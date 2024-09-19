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00:17, 19 сентября 2024Бывший СССР

Российский военный восстановил связь под обстрелами ВСУ

Минобороны РФ: российский военный восстановил связь под обстрелами ВСУ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минобороны России рассказало о гвардии рядовом Андрее Петрове, который под обстрелами восстановил поврежденную систему связи. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели ответный минометный огонь по наступающим российским подразделениям. Во время очередного обстрела пострадала аппаратная связи, из-за этого связь в группе оказалась утеряна.

«Понимая, что потеря связи лишает наступающие российские подразделения тактической гибкости, Андрей, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять повреждения», — сообщили в министерстве.

Он оперативно восстановил связь, благодаря чему бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ смогли передать координаты расположения огневых позиций противника.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль два населенных пункта, Николо-Дарьино и Дарьино, в Суджанском районе Курской области.

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      Марина Совина
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