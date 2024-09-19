Раскрыты потери украинских войск с момента вторжения на российские территории

МО РФ: ВСУ потеряли почти 15 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 15 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область. Потери украинских войск раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14 950 военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

По данным МО РФ, ВСУ также потеряли 1699 единиц техники, из них 122 танка, 52 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера и 768 боевых бронированных машин, а также 464 автомобиля и 109 артиллерийских орудий.

В министерстве также сообщили об уничтожении техники противника производства США: из 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня были уничтожены семь HIMARS и шесть MLRS.

Кроме того, российские военные уничтожили восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 28 станций радиоэлектронной борьбы, семь радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, две РЛС противовоздушной обороны.

«[Уничтожены также] 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 300 бойцов. Также сообщалось, что российские военные разрушили три понтонные переправы.