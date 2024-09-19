Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 19 сентября 2024Россия

Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 300 бойцов

Фото: Alina Smutko / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 300 бойцов. Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Кроме того, Киев лишился 14 единиц бронетехники, в том числе танка, двух боевых машин пехоты, бронетранспортера и 10 боевых бронемашин. Также уничтожены два артиллерийских орудия, миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Помимо этого, российские военные разрушили три понтонные переправы.

В оборонном ведомстве добавили, что армия России продолжает отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории российского региона, атакуются резервы Киева в Сумской области. Всего с начала боев в российском регионе Украина потеряла на курском направлении более 14 950 военнослужащих.

Ранее военкоры рассказали, что ВСУ бросили на прорыв обороны Российской армии в Курской области немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. По их данным, украинские военные пытаются пробиться к селу Веселое в Глушковском районе, чтобы получить возможность наносить удары в тыл Вооруженных сил России, активно наступающих в Кореневском районе.

Материалы по теме:
«Адекватная реакция на действия бандюг» Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
«Адекватная реакция на действия бандюг»Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
7 сентября 2024
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Легендарный экстрасенс Кашпировский вернулся. Что происходит на его магических сеансах и сколько они стоят?

      «ВКонтакте» запустила масштабное обновление

      Германия проверит использование Израилем немецкого оружия

      Глава ДНР высказался о перспективе мирных переговоров России и Украины

      Депутаты Европарламента призвали ЕС разрешить Украине бить по России

      «АвтоВАЗ» опроверг слова своего президента о цене Lada Aura

      «Однушки» обвинили в снижении рождаемости в России

      Названы защищающие от деменции продукты

      Россиянам назвали главные способы защиты от осенней простуды

      Москвичам пообещали осень

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше