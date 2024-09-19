Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 300 бойцов

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 300 бойцов. Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Кроме того, Киев лишился 14 единиц бронетехники, в том числе танка, двух боевых машин пехоты, бронетранспортера и 10 боевых бронемашин. Также уничтожены два артиллерийских орудия, миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Помимо этого, российские военные разрушили три понтонные переправы.

В оборонном ведомстве добавили, что армия России продолжает отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории российского региона, атакуются резервы Киева в Сумской области. Всего с начала боев в российском регионе Украина потеряла на курском направлении более 14 950 военнослужащих.

Ранее военкоры рассказали, что ВСУ бросили на прорыв обороны Российской армии в Курской области немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. По их данным, украинские военные пытаются пробиться к селу Веселое в Глушковском районе, чтобы получить возможность наносить удары в тыл Вооруженных сил России, активно наступающих в Кореневском районе.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск.