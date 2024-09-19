Росгвардия уничтожила около 30 единиц техники ВСУ в Курской области

В Курской области Росгвардия уничтожила около 30 единиц техники ВСУ

Росгвардия с момента введения режима контртеррористической операции (КТО) в Курской области уничтожила около 30 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Подразделения росгвардейцев обеспечивают охрану важного государственного объекта. За время несения службы они уничтожили 6 танков, а также более 20 единиц автомобильной техники.

В охране задействованы группы спецназа, расчет БПЛА, инженерно-саперные и артиллерийские подразделения.

Ранее сообщалось, что Росгвардия уничтожила станцию связи Starlink ВСУ под Черниговом.