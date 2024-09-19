России спрогнозировали рост торговли с одним из ключевых партнеров

Посол в РФ Рогожник: рост торговли России и Белоруссии составит не менее 6 %

По итогам 2024 года рост товарооборота России и Белоруссии, являющейся одним из ключевых партнеров РФ наряду с Китаем, может составить не менее шести процентов в сравнении с показателем 2023-го. Такой прогноз дал посол республики в РФ Александр Рогожник, его слова приводит ТАСС.

Дипломат напомнил, что в прошлом году суммарный двусторонний оборот достиг рекордной отметки примерно в 49 миллиардов долларов. Посол считает, что странам по силам превзойти этот показатель в 2024 году. Подобной динамике, как отметил Рогожник, будет способствовать в том числе положительные результаты, достигнутые в январе-июле.

Он добавил, что Россия продолжает оставаться для Белоруссии ключевым экспортным направлением для сбыта своей продукции. Положительная динамика фиксируется «из года в год». «Основной удельный вес (белорусской продукции — прим. «Ленты.ру») мы отгружаем в РФ», — резюмировал посол.

Ранее рост товарооборота России и Белоруссии спрогнозировал и вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Согласно его ожиданиям, по итогам 2024 года суммарные объемы двусторонней торговли могут достичь в 60 миллиардов долларов в денежном выражении.