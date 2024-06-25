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13:53, 25 июня 2024Экономика

В России спрогнозировали рост торговли с Белоруссией

Вице-премьер Оверчук: товарооборот России и Белоруссии может достичь $60 млрд
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

По итогам 2024 года товарооборот России и Белоруссии может вырасти до 60 миллиардов долларов в денежном выражении. Такой прогноз дал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, его слова приводит ТАСС.

К настоящему времени двусторонний товарооборот вышел на «небывалый» уровень, уточнил он. Так, в 2023 году торговля России и Белоруссии достигла отметки в 50 миллиардов долларов в денежном выражении.

Однако этот уровень — не предел, заявил Оверчук. В этом году товарооборот двух стран может вырасти еще на несколько миллиардов долларов. «По некоторым оценкам — не нашим оценкам — мы можем выйти на $60 млрд в текущем году», — резюмировал вице-премьер в ходе выступления на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о росте товарооборота республики с Россией до 54 миллиардов долларов по итогам 2023 года. Как отметил глава государства, достигнутая планка оказалась рекордной. За тот же период времени суммарный объем российских инвестиций в белорусскую экономику составил 5,1 миллиарда долларов.

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