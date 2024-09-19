Россиян предупредили о связанных с продажей iPhone мошенничествах

BI.ZONE зафиксировал 197 доменов, связанных с мошеннической продажей iPhone

Эксперты платформы BI.ZONE Brand Protection предупредили россиян об участившихся мошенничествах, связанных с продажей iPhone 16. Об этом сообщают «Известия».

По данным специалистов, количество мошеннических сайтов, которые связаны с продажей iPhone 16, значительно выросло в сентябре. Отмечается, что с 1 по 8 сентября выявлено всего семь регистраций сомнительных сайтов, а за неделю после презентации, которая состоялась 9 сентября, это число увеличилось до 170. К 19 сентября компания зафиксировала 197 порталов, связанных с мошеннической продажей iPhone.

«Желание раньше других получить новую модель или сделать покупку по цене ниже рыночной повышает риск столкнуться со злоумышленниками», — предупредили эксперты. В компании отметили важность сохранять внимательность и проверять адреса сайтов. «Если вы не уверены в том, что общаетесь с доверенным источником, не передавайте личные данные: пароли, номера банковских карт, данные паспорта», — подчеркнул руководитель компании Дмитрий Кирюшкин.

На презентации 9 сентября компания Apple представила смартфоны серии iPhone 16. В линейку гаджетов вошли четыре устройства, модели получили обновленный экран, новую камеру, поддержку работы с искусственным интеллектом.

