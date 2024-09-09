Apple представила iPhone 16. Чем удивляют новые смартфоны и сколько они стоят?

Apple представила iPhone 16, Apple Watch 10 и другие новинки

Apple представила iPhone 16, Watch Series 10 и другие устройства. На презентации, доступной на сайте компании, сказано, что продажи всех новинок начнутся осенью.

Apple Watch получили новый дизайн

Apple начала презентацию с нового поколения Apple Watch. Series 10 получили увеличенный экран и более тонкий корпус. В Apple заявили, что экран новых Series 10 слегка больше, чем в Watch Ultra. Помимо этого, он стал ярче на 40 процентов.

Выпускать Apple Watch Series 10 будут в трех цветах: серебряный, розовый и глянцевый черный. Также компания выпустит Series 10 в титановом корпусе и представила новые браслеты для часов из того же материала. В таком исполнении часы выйдут также в трех цветах: серебряный, золотой и черный.

Часы получили новый чип S10 и обновленный аккумулятор. Устройство по-прежнему может работать 18 часов, но быстрее заряжается: на полную зарядку часов уходит всего 30 минут. Стоимость Apple Watch Series 10 начинается от 400 долларов (около 36 тысяч рублей).

Фото: Apple

Вместе с тем, Apple обновила Watch Ultra второго поколения. Главное нововведение — теперь часы выпускаются и в черном цвете корпуса. Остальные характеристики не изменились. Стоимость Apple Watch Ultra составляет 800 долларов (около 72 тысяч рублей).

Apple выпустит особую версию AirPods 4

Apple обновила наушники AirPods, обновив дизайн гарнитуры и выпустив особую версию с системой активного шумоподавления. По заявлениям компании, наушники лучше держатся в ушах, могут работать до 30 часов с подзарядкой в кейсе и имеют влагозащиту. Кейс, в свою очередь, получил порт зарядки USB-C и динамик, что упростит поиск наушников. Стоимость базовой версии AirPods 4 составляет 130 долларов (около 12 тысяч рублей), с активным шумоподавлением — 180 долларов (около 16 тысяч).

AirPods 4 поколения получили слегка обновленный дизайн Фото: Apple

Также показали новую версию AirPods Max. Наушники выпустят в пяти новых цветах и зарядкой через порт USB-C. Как и в AirPods 4 поколения, тут установлен новый чип H2. Наушники стоят 550 долларов (около 50 тысяч рублей)

AirPods Pro обновлять не стали. Вместо этого Apple выпустила новую версию прошивки для Pro второго поколения. Теперь наушники могут защищать пользователя от громких звуков и работать как слуховой аппарат.

iPhone 16 получил новую кнопку и стал производительнее

Новое поколение iPhone имеет схожий дизайн, что и прошлое. Изменения коснулись органов управления: во-первых, вместо рычажка включения беззвучного режима смартфон получил Action Button, как в iPhone 15 Pro, во-вторых, на другом торце корпуса находится кнопка управления камерой.

Смартфон выпускается в двух вариантах: стандартный iPhone 16 с 6,1-дюймовым экраном и 16 Plus с дисплеем на 6,7 дюйма. Яркость дисплея составляет 2000 нит, однако частота обновления дисплея не изменилась и составляет 60 герц. Прочность

iPhone 16 выйдет в пяти цветах Фото: Apple

Новый чип Apple A18 выполнен по трехнанометровому техпроцессу, стал производительнее и, вместе с тем, энергоэффективнее. В сравнении с прошлым поколением производительность выросла на 30 процентов, а сам процессор потребляет на 35 процентов меньше энергии.

Основная камера получила разрешение 48 мегапикселей и ее характеристики во многом повторяют модуль iPhone 15 Pro. Благодаря высокому разрешению теперь доступен двукратный зум. Ультраширокоугольный модуль по-прежнему имеет разрешение 12 мегапикселей. Но наконец получил автофокус.

Отдельное внимание на презентации заслужила кнопка управления камерой. С ее помощью можно запускать приложение камеры и делать снимки, а также быстро менять основные настройки.

Стоимость iPhone 16 начинается от 800 долларов. iPhone 16 Plus — 900 долларов. Это около 72 и 81 тысячи рублей, соответственно, без учета налогов.

iPhone 16 Pro имеет самый большой экран

Pro-версии смартфонов Apple получили увеличенный экран и более тонкие рамки. iPhone 16 Pro имеет экран на 6,3 дюйма, 16 Pro Max — 6,9 дюймов. На корпусе новых iPhone 16 Pro также разместили кнопку управления камерой на одном из торцов.

Они вышли с самыми производительными процессорами Apple A18 Pro, которые ориентированы в первую очередь на работу с ИИ. По словам Apple, он вдвое быстрее прошлого A17 Pro, а нейросеть Apple Intelligence работает на 15 процентов быстрее.

Как и раньше, на задней стенке находится блок из трех камер. Основной и ультраширокоугольный объективы имеют разрешение 48 мегапикселей, телескопический сенсор с поддержкой пятикратного зума — на 12 мегапикселей.

Корпус смартфона выполнен из титана и будет доступно четыре варианта расцветки: черный, серебристый, бежевый и золотой.

Стоимость iPhone 16 Pro составляет 1000 долларов (около 90 тысяч рублей), Pro Max — 1200 долларов (109 тысяч).

Дата начала продаж

Продажи всех анонсированных устройств начнутся 20 сентября, но предзаказать их можно в день анонса. Официально в Россию новая техника Apple поставляться не будет. Однако, скорее всего, по параллельному импорту в стране все эти устройства будут доступны в день начала мировых продаж.

Так, крупные ритейлеры начали продавать iPhone 15 в России одновременно с другими странами. Однако стоимость новинок в стране была выше в 1,5-2 раза в сравнении с объявленными Apple ценами