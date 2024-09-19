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17:38, 19 сентября 2024Забота о себе

Россиянам перечислили продукты для поддержания иммунитета осенью

Нутрициолог Никитина: россиянам не хватает витамина B, содержащегося в капусте

Фото: Freepik

Защитить организм осенью от простудных заболеваний помогут некоторые продукты, рассказала нутрициолог Лариса Никитина. Полезные для поддержания иммунитета овощи и фрукты она перечислила россиянам в беседе с Life.

Врач обратила внимание на то, что черная смородина является лидером по содержанию витамина С, превосходящим даже аптечные препараты. Кроме того, витамин содержится в чесноке, киви, капусте брокколи, черемше, в болгарском и остром перце, апельсинах и лимонах, шиповнике, облепихе и рябине.

По мнению Никитиной, россиянам прежде всего не хватает витаминов группы В, улучшающих работу мозга и помогающих при проблемах с сердцем. Витамина В, по ее словам, очень много в горохе, в красном мясе, в бобах и зерне, в картофеле и натуральном коровьем молоке, зеленых овощах, а больше всего — в капусте. Осенью также важно получать и витамин D, содержащийся в тыкве, лососе и яйцах, рассказала нутрициолог.

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Никитина предупредила, что не стоит полностью заменять аптечные витамины сезонными продуктами, однако сочетание того и другого обеспечит организм всеми необходимыми веществами на протяжении года.

Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов порекомендовал россиянам чаще есть картофель. По словам биотехнолога, употребление небольшой порции картофеля обеспечит организм третью суточной нормы витамина С.

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      Александра Лисица
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