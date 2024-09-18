Россиянам посоветовали чаще есть картошку

Биотехнолог Куликов рассказал, что употребление картофеля снижает риск рака

Картофель богат витаминами и помогает повысить выносливость, рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов. В комментарии для «Газеты.Ru» эксперт посоветовал россиянам чаще есть этот продукт.

По словам биотехнолога, употребление небольшой порции картофеля обеспечит организм третью суточной нормы витамина С. Также картофель богат витамином К, витаминами группы В, железом и важным для сердца калием.

Куликов также отметил, что в картофеле с красноватым или фиолетовым оттенком содержится меньше крахмала. Кроме того, в нем есть вещества, которые благоприятно сказываются на здоровье сердца и снижают риск рака. При этом, как заверил эксперт, свежеотжатый сок картофеля полезен для ЖКТ, печени, эндокринной системы, обмена веществ и иммунитета.

«Корнеплод богат растительной клетчаткой, благодаря которой повышается выносливость и работоспособность», — подчеркнул Куликов. Биотехнолог уточнил, что для сохранения полезных свойств продукта его нужно правильно готовить. По его словам, полезнее всего тушить картофель.

Ранее Куликов рассказал о последствиях употребления двух зубчиков чеснока в день. По его словам, чеснок помогает избавиться от патогенной микрофлоры.