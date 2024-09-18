Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:24, 18 сентября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали чаще есть картошку

Биотехнолог Куликов рассказал, что употребление картофеля снижает риск рака

Фото: Lars Blankers / Unsplash

Картофель богат витаминами и помогает повысить выносливость, рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов. В комментарии для «Газеты.Ru» эксперт посоветовал россиянам чаще есть этот продукт.

По словам биотехнолога, употребление небольшой порции картофеля обеспечит организм третью суточной нормы витамина С. Также картофель богат витамином К, витаминами группы В, железом и важным для сердца калием.

Куликов также отметил, что в картофеле с красноватым или фиолетовым оттенком содержится меньше крахмала. Кроме того, в нем есть вещества, которые благоприятно сказываются на здоровье сердца и снижают риск рака. При этом, как заверил эксперт, свежеотжатый сок картофеля полезен для ЖКТ, печени, эндокринной системы, обмена веществ и иммунитета.

Материалы по теме:
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020

«Корнеплод богат растительной клетчаткой, благодаря которой повышается выносливость и работоспособность», — подчеркнул Куликов. Биотехнолог уточнил, что для сохранения полезных свойств продукта его нужно правильно готовить. По его словам, полезнее всего тушить картофель.

Ранее Куликов рассказал о последствиях употребления двух зубчиков чеснока в день. По его словам, чеснок помогает избавиться от патогенной микрофлоры.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      Токаев назначил нового начальника Службы антитеррора Казахстана

      Эстония выделит более полутора миллиардов евро на покупку боеприпасов большой дальности

      В Госдуме объявили о подготовке изменений в связанные с адаптацией мигрантов законы

      В Госдуме ответили на желание Эстонии запретить движение флота России в Балтийском море

      Раскрыты потери украинских войск с момента их вторжения в Курскую область

      Россиянам посоветовали чаще есть картошку

      Предложена гипотеза потерянной луны Марса

      В российском регионе уклонистов нашли в промышленной зоне с помощью дронов

      В сокращении Россией экспорта нефти усомнились

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше