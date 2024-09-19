Россиянка незаконно зарегистрировала в своей квартире 17 мигрантов и попала под статью

На Камчатке женщина незаконно зарегистрировала в своей квартире 17 мигрантов

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, которая незаконно зарегистрировала в своей квартире 17 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по региону.

Дело завели по статье 322.2 («Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в России») УК РФ.

По версии следствия, неработающая женщина фиктивно зарегистрировала 17 иностранных граждан в принадлежащей ей квартире. При этом у нее не было намерения оставить иностранцев там жить. Теперь ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее юристы предупредили россиян о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в своей квартире. Так, собственник может получить срок до трех лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей.