Россиян предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в своей квартире

Юристы: за фиктивную регистрацию в квартире собственник может получить срок или штраф

Юристы предупредили россиян о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в своей квартире. Так, собственник может получить срок до трех лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Наталья Пшеничникова пояснила, что ответственность наступает по статье 322.2 УК РФ. Член Ассоциации юристов России Ольга Митева добавила, что обычно в качестве наказания выступает штраф, поскольку сажать в тюрьму за это нецелесообразно.

Материалы по теме Скиньте денег. На рынке жилья в Москве началась массовая распродажа квартир. Как их купить дешевле? «Внезапно не осталось денег на хлеб» Россиянка едва не лишилась дома и сбережений из-за конфликта с соседями и властями

«Следует иметь в виду, что за совершение этого преступления может грозить также и лишение свободы на срок до трех лет», — тем не менее напомнила она. Ее коллега уточнила, что меру наказания суд избирает в зависимости от конкретного дела, при этом собственник может быть освобожден от ответственности, если способствовал раскрытию преступления.

Митева пояснила, что на максимально допустимое количество зарегистрированных в квартире влияет площадь, поскольку согласно жилищному кодексу, на человека должно приходиться в среднем 10 квадратных метров. Она указала, что законодательно ограничений на число зарегистрированных людей нет, но если их слишком много, ситуацией начинают интересоваться контролирующие органы.

Ранее ведущий юрисконсульт юридической службы «ИНКОМ-Недвижимость» Светлана Болотская предупредила россиян о возможности лишиться своей квартиры из-за самовольной перепланировки. По словам юриста, устроить перепланировку жилья можно только после согласования данного вопроса с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными полномочиями.

