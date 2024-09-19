Россиянка приехала из путешествия с шоколадкой с наркотиками и попалась в аэропорту

Baza: россиянка приехала из Стамбула с шоколадкой с наркотиками и попалась

Россиянка приехала из Стамбула с надкушенной шоколадкой с наркотиками и попалась в аэропорту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 25 июля 38-летняя Ольга прилетела в авиагавань Пулково и была задержана во время прохождения «зеленого коридора». При досмотре в ее вещах нашли шоколадку с надписями «CBD 500 MG» и «Cannabisinfused». Конфету отправили на экспертизу, которая подтвердила, что в составе есть наркотическое средство. Теперь путешественнице может грозить до семи лет тюрьмы.

Ранее в аэропорту Шереметьево у 53-летнего гражданина Китая нашли дериваты кашалота. Мужчина заявил, что купил их родственникам в качестве сувениров.

