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11:15, 19 сентября 2024Бывший СССР

Российские войска ударили по расположению ВСУ в Николаевской области

Лебедев: в Николаевской области были нанесены удары по расположению ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ударили по месту размещения техники и расположению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Первомайском районе Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, один из ударов пришелся по ферме, где находилась техника ВСУ, а второй — по расположению украинских военных. Он также добавил, что взрыв произошел рядом с городом Вознесенском, в настоящий момент выясняются подробности.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал о массированном ударе российских войск по ВСУ на купянском направлении. Он уточнил, что большинство целей находилось на левом берегу реки Оскол и правом берегу Оскольского водохранилища.

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      Алевтина Запольская
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