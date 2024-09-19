Российские войска ударили по расположению ВСУ в Николаевской области

Лебедев: в Николаевской области были нанесены удары по расположению ВСУ

Российские войска ударили по месту размещения техники и расположению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Первомайском районе Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, один из ударов пришелся по ферме, где находилась техника ВСУ, а второй — по расположению украинских военных. Он также добавил, что взрыв произошел рядом с городом Вознесенском, в настоящий момент выясняются подробности.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал о массированном ударе российских войск по ВСУ на купянском направлении. Он уточнил, что большинство целей находилось на левом берегу реки Оскол и правом берегу Оскольского водохранилища.