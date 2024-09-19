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10:13, 19 сентября 2024Россия

Российский сенатор объявил об уходе из Совета Федерации

Сенатор от Тюменской области Тараканов объявил об уходе из Совета Федерации

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Сенатор от Тюменской области объявил об уходе из Совета Федерации. О сложении полномочий он сообщил ТАСС.

«Для меня почетно сложить полномочия (…), рассчитываю дальше служить Тюменской области и стране в нашей тюменской управленческой команде!» — сказал парламентарий.

Тараканов занимал пост сенатора с сентября 2018 года. Он работал в Комитете по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и в Комитете по бюджету и финансовым рынкам. До получения сенаторского кресла Тараканов был заместителем губернатора Тюменской области и руководителем представительства правительства региона в органах государственной власти.

Ранее член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что сложил с себя полномочия. Он перестал исполнять обязанности сенатора, так как был избран в парламент Крыма нового созыва.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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