Российский сенатор объявил о сложении полномочий

Член СФ от Крыма Цеков заявил, что сложил полномочия сенатора

Член Совета Федерации (СФ) от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что сложил с себя полномочия. Слова российского сенатора приводит РИА Новости.

По словам Цекова, он перестал исполнять обязанности сенатора, так как был избран в парламент Крыма нового созыва. «Вчера написал заявление», — рассказал о сложении полномочий политик.

В России состоялись выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровнях. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время голосования поступило мало, хотя проводилось оно в экстраординарной ситуации.

Ранее сообщалось, что по итогам прошедших выборов депутатские мандаты получат сотни участников специальной военной операции.