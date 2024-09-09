Сотни участников СВО станут депутатами

Якушев: 308 выдвинутых ЕР на выборах участников СВО получили мандаты

По итогам прошедших в России трехдневных выборов депутатские мандаты получат сотни участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил врио секретаря генсовета «Единой России», полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на пресс-конференции в ТАСС.

Он уточнил, что из 380 участников спецоперации, выдвинутых от партии на выборах разного уровня, победу одержали 308. «Это 81 процент. Это самый высокий результат среди участников СВО, которые выдвигались от партий», — сказал Якушев.

Политик также рассказал, что большинство кандидатов из числа участников СВО — это люди в возрасте от 30 до 50 лет, связанные с военной подготовкой или службой еще до начала спецоперации.

Ранее в Забайкальском крае снятые с выборов ветераны СВО обратились к президенту России Владимиру Путину. На видео участники спецоперации обвиняют в случившемся руководство региона. Кадры записаны на фоне плакаты с главой Забайкалья Александром Осиповым и лозунгом «За наших героев».