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11:25, 22 августа 2024Россия

Снятые с выборов в российском регионе ветераны СВО обратились к Путину

В Забайкалье снятые с выборов ветераны СВО обратились к Путину

Кадр: Коммерсантъ

В Забайкальском крае снятые с выборов ветераны специальной военной операции (СВО) обратились к президенту России Владимиру Путину. Записанный ими видеоролик опубликовал «Коммерсантъ».

На кадрах бойцы, один из которых опирается на трость, обвиняют в случившемся руководство региона. «Ребята, которым было рекомендовано относиться к участникам СВО с приоритетом, (...) они нас, получается, просто взяли и, можно сказать, сняли с выборов», — говорит мужчина.

Обвинения участника СВО были адресованы в том числе и главе Забайкалья Александру Осипову. Ролик записан на фоне плаката с главой региона и лозунгом «за наших героев».

«Обращаемся к вам, Владимир Владимирович. Ваши рекомендации региональным властям (...) выполняются частично — можно сказать, что вообще не выполняются», — заключил боец.

Ранее в Волгоградской области участники СВО проиграли праймериз другим кандидатам.

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      Алан Босиков
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