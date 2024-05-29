В российском городе участники СВО проиграли праймериз детям бизнесменов

В Волгограде бойцы СВО проиграли праймериз сыновьям бизнесменов

В Волгограде участники специальной военной операции (СВО) проиграли праймериз детям бизнесменов. Об этом сообщает V1.ru.

Участие в праймериз «Единой России» принимали участники СВО Александр Нелепин, Алексей Калмыков и Игорь Воробьев — последний также является действующим депутатом городской думы.

Победу в голосовании одержали конкурировавшие с ними дети предпринимателей — сын гендиректора «Птицефабрика «Волжская»» Владимира Струка и сын владельца группы «Сады Придонья» Андрея Самохина.

Ранее в России началось обучение по программе «Время героев», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Целью программы является подготовка управленческих кадров из числа участников СВО для работы в органах государственной власти.