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12:01, 29 мая 2024Россия

В российском городе участники СВО проиграли праймериз детям бизнесменов

В Волгограде бойцы СВО проиграли праймериз сыновьям бизнесменов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Волгограде участники специальной военной операции (СВО) проиграли праймериз детям бизнесменов. Об этом сообщает V1.ru.

Участие в праймериз «Единой России» принимали участники СВО Александр Нелепин, Алексей Калмыков и Игорь Воробьев — последний также является действующим депутатом городской думы.

Победу в голосовании одержали конкурировавшие с ними дети предпринимателей — сын гендиректора «Птицефабрика «Волжская»» Владимира Струка и сын владельца группы «Сады Придонья» Андрея Самохина.

Ранее в России началось обучение по программе «Время героев», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Целью программы является подготовка управленческих кадров из числа участников СВО для работы в органах государственной власти.

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      Алан Босиков
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