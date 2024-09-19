Российский штурмовик раскрыл подробности боя с ВСУ за Борки в Курской области

Российский штурмовик рассказал, что во время боя за Борки «противник огрызался»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки совершили несколько попыток контратак в Курской области, одну из них — в направлении населенного пункта Борки. Российский штурмовик отряда «Сармат» интербригады «Пятнашка» с позывным Муртаз раскрыл подробности одного из боев с украинскими солдатами, передает ТАСС.

«Штурм Борок прошел в нашу пользу. Мы забрали Борки, очистили. (...) Противник огрызался достаточно хорошо, но все-таки им не удалось ничего показать сверхъестественного», — рассказал российский военный.

По словам военнослужащего, против 12 российских бойцов работали около 25 украинских солдат, как мобилизованных, так и контрактников. По итогу боя удалось отразить контратаку и взять одного украинского пленного, заключил собеседник агентства.

По его словам, один из российских бойцов получил легкое ранение — ему спасла жизнь разгрузка с магазинами.

Ранее в Минобороны сообщили об отражении атак ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка Курской области. По данным ведомства, украинские войска лишились до 20 человек, трех боевых бронированных машин, а также одного автомобиля. При этом российским войскам удалось взять в плен одного бойца ВСУ.