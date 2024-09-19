Глава «Победы» Шор: Санду приглашает войска НАТО вопреки нейтралитету Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду приглашает в страну войска НАТО вопреки прописанному в Конституции нейтралитету. Об этом заявил лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале.

По его словам, президент сдает армию республики в распоряжение немцам и «натягивает» ее на «натовскую руку», делая из Вооруженных сил Молдавии марионеток. Он добавил, что участие страны в программе Германии по оснащению иностранных вооруженных сил подразумевает и оснащение беспилотниками, и ремонт складов для боеприпасов НАТО.

«При этом напоминаю: Молдова по Конституции — нейтральное государство. Только Санду и пасовские узурпаторы власти в упор не видят нашу Конституцию!», — заключил оппозиционер.

Ранее большинство граждан Молдавии выступили против вступления страны в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса компании iData.