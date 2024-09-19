Шиитские группировки Ирака ударили по цели в Израиле

Шиитские группировки Ирака ударили по цели в израильской Хайфе с помощью БПЛА

Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе «Исламского сопротивления» сообщили, что нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по цели в Хайфе на севере Израиля, пишет РИА Новости.

«"Исламское сопротивление Ирака" нанесло удар по цели в Хайфе на наших оккупированных территориях с использованием беспилотника», — говорится в сообщении. Они добавили, что продолжат операции по уничтожению целей противника.

Ранее глава «Хезболлы» Хасан Насрулла объявил о расширении операции «Хезболлы» в конфликте с еврейским государством и предупредил жителей израильской Хайфы об обстреле города. По его словам, дроны организации уже достигали города Акко в заливе Хайфы.