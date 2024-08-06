Глава «Хезболлы» предупредил жителей израильской Хайфы об обстреле города

Лидер «Хезболлы» Насрулла предупредил жителей израильской Хайфы об обстреле

Глава «Хезболлы» Хасан Насрулла предупредил жителей израильской Хайфы об обстреле города. Такое заявление лидер движения сделал в эфире телеканала Al Manar.

Хасан Насрулла объявил о расширении операции «Хезболлы» в конфликте с еврейским государством.

«Жителям Хайфы следует быть готовыми к любому сценарию после атаки наших беспилотников на неприятельскую военную базу в Нагарии», — отметил он в обращении.

По его словам, дроны организации уже достигали города Акко в заливе Хайфы.

Ранее Насрулла заявил, что ответ ливанского шиитского движения «Хезболла» Израилю за удар по пригороду Бейрута будет «сильным и эффективным».

Напомним, 30 июля Армия обороны Израиля нанесла удары по пригороду Бейрута с помощью беспилотника. В израильской армии рассказали, что нанесли точечный удар по двум командирам «Хезболлы».

Также американские СМИ ранее написали, что Иран заметно готовится к атаке на Израиль в ближайшие дни, перебрасывая технику и проводя учения.