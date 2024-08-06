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21:38, 6 августа 2024Мир

Глава «Хезболлы» предупредил жителей израильской Хайфы об обстреле города

Лидер «Хезболлы» Насрулла предупредил жителей израильской Хайфы об обстреле

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Глава «Хезболлы» Хасан Насрулла предупредил жителей израильской Хайфы об обстреле города. Такое заявление лидер движения сделал в эфире телеканала Al Manar.

Хасан Насрулла объявил о расширении операции «Хезболлы» в конфликте с еврейским государством.

«Жителям Хайфы следует быть готовыми к любому сценарию после атаки наших беспилотников на неприятельскую военную базу в Нагарии», — отметил он в обращении.

По его словам, дроны организации уже достигали города Акко в заливе Хайфы.

Ранее Насрулла заявил, что ответ ливанского шиитского движения «Хезболла» Израилю за удар по пригороду Бейрута будет «сильным и эффективным».

Напомним, 30 июля Армия обороны Израиля нанесла удары по пригороду Бейрута с помощью беспилотника. В израильской армии рассказали, что нанесли точечный удар по двум командирам «Хезболлы».

Также американские СМИ ранее написали, что Иран заметно готовится к атаке на Израиль в ближайшие дни, перебрасывая технику и проводя учения.

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      Марина Совина
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