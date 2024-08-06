Хезболла пообещала ответить Израилю за удар

Лидер «Хезболлы» Насралла: удар по Израилю будет сильным

Ответ ливанского шиитского движения «Хезболла» Израилю за удар по пригороду Бейрута будет «сильным и эффективным». Об этом заявил лидер движения Хасан Насралла, передает РИА Новости.

«Ответ "Хезболлы" будет сильным, эффективным и действенным», — отметил Насралла.

Кроме того, он предупредил жителей израильского города Хайфа о готовящейся атаке против них.

30 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по пригороду Бейрута с помощью беспилотника. В израильской армии рассказали, что нанесли точечный удар по двум командирам «Хезболлы». Уточняется, что израильские военные выпустили три ракеты.