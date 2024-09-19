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04:00, 19 сентября 2024Интернет и СМИ

Женщина нашла личный дневник мужа сестры и узнала многолетнюю тайну

Фото: Dejan Dundjerski / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Working_Vast1446 поделилась историей о том, как сестра нашла личный дневник ее мужа и узнала многолетнюю тайну. По словам женщины, она поссорилась с родственницей и выставила ее из дома.

«Десять лет назад, когда нам с моим женихом (ныне мужем) было по 22 и 23 года, он изменил мне. У него был бурный роман с однокурсницей. Когда он признался в этом, я была сильно расстроена, и мы ненадолго расстались», — рассказала женщина.

Авторша поста уточнила, что через некоторое время они с женихом начали ходить к психологу и вскоре снова воссоединились. «Мы заново построили отношения. (...) Я хотела сделать это, потому что глубоко любила его и верила, что это стоит затраченных усилий. Сейчас мы очень счастливы. Мы переехали из арендованного дома в собственную квартиру», — сообщила она.

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Недавно к паре в гости приехала сестра рассказчицы. В квартире она случайно наткнулась на личный дневник зятя и из него узнала о его измене. В результате она разозлилась, плеснула воду в лицо мужчине и начала оскорблять его. Авторша поста попыталась успокоить сестру, но та продолжила кричать на ее мужа. Тогда женщине пришлось выгнать родственницу из дома.

«Я сказала сестре, что она перешла грань дозволенного. (...) С моей точки зрения, она не имела права вмешиваться в ситуацию, которая произошла десять лет назад и которую мы с мужем уже решили», — добавила пользовательница.

Многие комментаторы раскритиковали поступок сестры женщины. «Ваша сестра явно не уважает вашу личную жизнь и перешла все границы», — написал один из них. По мнению участников обсуждения, рассказчица поступила правильно, когда решила выставить родственницу из дома.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она прочитала личные записи жениха и узнала неприятную правду. В результате она разорвала помолвку.

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      Олег Давыдов
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