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13:23, 19 сентября 2024Силовые структуры

СК рассказал о двух версиях крушения вертолета в Приамурье

СК рассказал о двух версиях крушения вертолета Robinson R66 в Приамурье
Начало событий в новости Стало известно о смерти пилота и пассажиров разбившегося в Приамурье вертолета

Кадр: СК РФ

Следствие рассказало о двух версиях крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, речь идет о нарушении правил пилотирования и о технической неисправности. Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли документы на воздушное судно, предметы и личные вещи потерпевших. Также уже назначены судебные экспертизы.

Вертолет Robinson R66 с золотодобытчиками рухнул в Приамурье 16 сентября. Судно совершало незарегистрированный полет по территории Зейского округа. Никому из находившихся на борту вертолета выжить не удалось.

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      Анна Габай
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