Стало известно о смерти пилота и пассажиров разбившегося в Приамурье вертолета

Пилот и пассажиры разбившегося в Приамурье вертолета Robinson не выжили

Никому из находившихся на борту вертолета Robinson, потерпевшего крушение в Приамурье, не удалось выжить. О смерти пилота и двух пассажиров сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Зейского округа.

Установленный на борту аварийный маяк сработал 16 сентября.

Вертолет был обнаружен по исходившему от маяка сигналу. Подробностей обстановки на месте крушения не приводится.

Вертолет Robinson пропал с радаров вечером 16 сентября. Борт совершал незарегистрированный полет. Спасатели установили место крушения на следующий день.