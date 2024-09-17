Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:53, 17 сентября 2024Россия

Стало известно о смерти пилота и пассажиров разбившегося в Приамурье вертолета

Пилот и пассажиры разбившегося в Приамурье вертолета Robinson не выжили

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Никому из находившихся на борту вертолета Robinson, потерпевшего крушение в Приамурье, не удалось выжить. О смерти пилота и двух пассажиров сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Зейского округа.

Установленный на борту аварийный маяк сработал 16 сентября.

Вертолет был обнаружен по исходившему от маяка сигналу. Подробностей обстановки на месте крушения не приводится.

Вертолет Robinson пропал с радаров вечером 16 сентября. Борт совершал незарегистрированный полет. Спасатели установили место крушения на следующий день.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины

      Посол России рассказал о статусе предложений Шольца к Москве по миру на Украине

      Стало известно о возможной причастности Пашаева к отмыванию денег через свой фонд

      Бой за населенный пункт в Курской области сняли на видео от первого лица

      Валя Карнавал поделилась фото в откровенном бикини

      Ученые рассказали о росте солнечной активности

      Россияне рассказали об обучении детей финансовой грамотности

      Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

      Вопрос по мере пресечения бывшему адвокату Пашаеву возложили на военный суд

      Пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше