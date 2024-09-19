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18:51, 19 сентября 2024Экономика

Москвичам предсказали первый снегопад

Синоптик Ильин: первый снег в Москве выпадет в начале октября

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Первый снег москвичи могут увидеть в начале октября. Такое предположение в беседе с 360.ru высказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Последние дни Москва и область находятся на стыке теплого и холодного атмосферных фронтов, отчего в регионе заметны перепады температуры. По этой причине до конца сентября снегопада ждать не стоит, пояснил специалист. С наступлением октября в столице установятся заморозки. «В начале октября будет холодно. В этот период в Подмосковье и Москве температура опустится до 2-7 градусов днем. В таком случае к осадкам в виде дождя может примешиваться мокрый снег», — сообщил Ильин.

Первый снег, согласно климатической норме, выпадает примерно с 13 по 17 октября. Однако, по прогнозам Ильина, октябрь 2024 года может удивить столичных жителей аномальной жарой. Метеоролог заявил, что похолодание, которое пришло на смену задержавшемуся в Москве лету, будет временным: 4-5 октября столбики термометров вновь поднимутся вверх. Температура может добраться до 17–22 градусов тепла.

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      Виктория Клабукова
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