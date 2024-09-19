Снятие санкций с России войдет в повестку возможных переговоров по Украине в Турции

МИД Турции: снятие санкции с России войдет в повестку переговоров по Украине

Снятие санкции с России войдет в повестку возможных переговоров по Украине, если их удастся перезапустить. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

«Другой параметр — санкции Запада против России. Эти санкции тоже будут на столе переговоров, как большой пакет. Если процесс будет безуспешным, то конфликт рискует либо расшириться, либо стать "замороженным"», — сказал министр.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, ряд групп заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, однако их волнует, что формат противостояния может измениться. Он уточнил, что эти группы обеспокоены возможным переходом к использованию другого типа вооружения, в частности, ядерного. «Другое их не волнует, по нынешнему формату у них нет волнений», — заключил Фидан.

Ранее стало известно, что Анкара готова к возобновлению стамбульского процесса по урегулированию украинского конфликта при желании сторон перейти к переговорам. Однако отмечается, что на данный момент ситуация ближе к тупиковой.