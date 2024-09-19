Спецслужбы США обвинили иранских хакеров в похищении документов штаба Трампа

Спецслужбы США: иранские хакеры рассылали документы избирательного штаба Трампа

ФБР, аппарат Директора национальной разведки и Агентство по обеспечению инфраструктурной кибербезопасности опубликовали совместное заявление, в котором обвинили иранских хакеров в том, что они похитили внутренние документы избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа и разослали их СМИ, а также лицам, связанным с нынешним американским лидером Джо Байденом, сообщает РИА Новости.

«В конце июня и начале июля иранские злоумышленники, орудующие в киберпространстве, рассылали электронные письма лицам, связанным с предвыборным штабом президента Байдена», — сказано в сообщении.

Уточняется, что соответствующие файлы содержали электронную документацию, украденную у предвыборного штаба Трампа. Также американские спецслужбы отметили, что злоумышленники с начала лета продолжают направлять материалы данного рода различным американским СМИ.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах не намерен превращать страну в диктатуру.