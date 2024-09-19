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02:52, 19 сентября 2024Мир

Трамп заявил об угрозе демократии в США

Трамп пообещал, что не будет превращать США в диктатуру
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах не намерен превращать страну в диктатуру. Об этом пишет РИА Новости.

Политик напомнил: оппоненты часто упрекают его в том, что Трамп якобы несет угрозу американской демократии. «Правда состоит в том, что я не представляю угрозу американской демократии, а они — представляют», — добавил республиканец.

По мнению экс-президента, его политические противники в лице администрации президента Джо Байдена совершили в Соединенных Штатах «вещи, которые нельзя себе было даже представить». Он добавил, что «провальная» миграционная политика и «украденные» выборы 2020 года превратили США в страну третьего мира.

Также Трамп пообещал наладить отношения с Россией и Китаем.

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      Марина Совина
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