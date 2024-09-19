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01:01, 19 сентября 2024Экономика

США договорились о поставке СПГ в Европу через Грецию

Компания Venture Global в США договорилась о поставке СПГ в Европу через Грецию

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Американская компания Venture Global подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу через Грецию. Об этом сообщает афинское агентство новостей АМНА.

Как отметило издание, была достигнута договоренность о поставках в течение пяти лет через плавучий терминал регазификации компании Gastrade в Александруполисе на севере Греции.

«Соглашение предусматривает поставку 1 миллиона тонн в год, начиная с 2025 года, что соответствует 25 процентам от общей мощности терминала в Александруполисе. СПГ будет поставляться с терминалов Venture Global в Луизиане, США», — отметили журналисты.

В начале сентября сообщалось, что по итогам августа 2024 года среднесуточные поставки СПГ в страны Евросоюза (ЕС) упали до минимума с осени 2021-го и составили 230,9 миллиона кубометров.

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      Марина Совина
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