США заявили о подготовке к возможности войны с Китаем к 2027 году

ВМС США готовятся к возможности ведения войны с Китаем к 2027 году

Военно-морские силы (ВМС) США готовятся к возможности ведения войны с Китаем к 2027 году. Об этом стало известно из Навигационного плана начальника штаба ВМС США адмирала Лизы Франкетти, опубликованного на официальном сайте американского ВМС.

«Этот Навигационный план преследует две стратегические цели: готовность к войне с Китайской Народной Республикой к 2027 году и обеспечение превосходства ВМС США в долгосрочной перспективе», — говорится в документе.

Уточняется, что американские ВМС планируют избавиться от задержек в ремонте кораблей, подводных лодок и самолетов, ускоренно оснащать флот дронами и беспилотными судами. Также военные сделают акцент на наборе личного состава и обеспечении его работой.

Ранее помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не стремится к развязыванию новой холодной войны и не намерены вступать в конфликт с Китаем. По его словам, американское правительство также не стремится противостоять Китаю путем укрепления системы альянсов.