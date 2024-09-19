В США обеспокоились попытками Ирана вмешаться в президентские выборы

Госдеп заявил о планах привлечь Иран к ответственности за вмешательство в выборы

Власти США обеспокоены предполагаемыми попытками Ирана вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Последние попытки Ирана ничем не отличаются от того, чем он занимался в течение многих лет, пытаясь подорвать демократию по всему миру», — отметил он. Миллер подчеркнул, что США намерены привлечь Иран к ответственности за эти действия.

Представитель американского ведомства также добавил, что ни одна страна не должна вмешиваться в президентские выборы.

Ранее представители разведслужб США обвинили иранских хакеров во взломе предвыборных кампаний кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис, баллотирующейся от Демократической партии.

